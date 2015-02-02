Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

Стрельба велась на дальность 15 км осколочно-фугасными боеприпасами.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли удары по вскрытым объектам, технике и живой силе украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Север". Стрельба велась на дальность 15 км осколочно-фугасными боеприпасами.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники уничтожили гаубицу М777 и склад боеприпасов ВСУ.

Видео: Минобороны России