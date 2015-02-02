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Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

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Стрельба велась на дальность 15 км осколочно-фугасными боеприпасами.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли удары по вскрытым объектам, технике и живой силе украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Север". Стрельба велась на дальность 15 км осколочно-фугасными боеприпасами. 

Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники уничтожили гаубицу М777 и склад боеприпасов ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица д-30, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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