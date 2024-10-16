Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские артиллеристы разгромили опорные пункты украинских войск. Боевые действия велись на Кураховском направлении. Отмечается, что расчеты РСЗО произвели развертывание боевой машины и навели ее на цель, выявленную с использованием беспилотного летательного аппарата
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.
Видео: Минобороны России
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