Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве "Северных потоков"

Игорь Конашенков рассказал об ответственных за диверсию в Балтийском море.

Российское министерство по обороне обвинило Военно-морские силы Великобритании в подрыве двух трубопроводов "Северных потоков", находящихся в акватории Балтийского моря. Соответствующей информацией во время брифинга с журналистами от 29 октября поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что иностранные наемники принимали участие в планировании и реализации данной диверсии.

Напомним, что взрывы были зафиксированы 26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах, которые идут в европейский регион. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал о том, что подобные чрезвычайные происшествия являются беспрецедентными, поэтому сроки ремонта на текущий момент оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Представитель МО Конашенков заявил об уничтожении 180 солдат при ударах по резервам ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России