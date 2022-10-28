  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:37
88
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Представитель МО Конашенков заявил об уничтожении 180 солдат при ударах по резервам ВСУ

0 0

В Минобороны рассказали о ходе СВО за последние сутки.

Вооруженные силы России уничтожили резервы Вооруженных сил Украины и диверсионные группы на Николаево-Криворожском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией официальный представитель министерства по обороне поделился с журналистами в ходе регулярного брифинга от 28 октября.

На Николаево-Криворожском направлении сосредоточенным огнем артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины ВСУ у линии боевого соприкосновения.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант РФ уточнил, что союзные силы поразили более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин пехоты и шесть единиц автомобильной техники.

В Херсонской области ПВО сбила шесть HIMARS, которыми пытались обстрелять Антоновский мост.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, резервисты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии