В Минобороны рассказали о ходе СВО за последние сутки.

Вооруженные силы России уничтожили резервы Вооруженных сил Украины и диверсионные группы на Николаево-Криворожском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией официальный представитель министерства по обороне поделился с журналистами в ходе регулярного брифинга от 28 октября.

На Николаево-Криворожском направлении сосредоточенным огнем артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины ВСУ у линии боевого соприкосновения. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант РФ уточнил, что союзные силы поразили более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин пехоты и шесть единиц автомобильной техники.

В Херсонской области ПВО сбила шесть HIMARS, которыми пытались обстрелять Антоновский мост.

Фото и видео: Минобороны России