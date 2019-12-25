В регионе никто не пострадал.

В Херсонской области противовоздушная система обороны сбила шесть реактивных ракет залпового огня американского производства HIMARS, которыми Вооруженные силы Украины пытались обстрелять Антоновский мост. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга с журналистами от 28 октября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Эксперты пояснили, что все ракеты были отправлены противниками в 12 часов, но ве угрозы удалось устранить благодаря работе средств ПВО. Представитель экстренных служб в регионе заверил журналистов в том, что пострадавших нет.

Минобороны: усиленный батальон ВСУ атаковал ВС РФ на купянском направлении.

Фото: Минобороны России