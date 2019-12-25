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В Херсонской области ПВО сбила шесть HIMARS, которыми пытались обстрелять Антоновский мост
Сегодня, 14:13
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В Херсонской области ПВО сбила шесть HIMARS, которыми пытались обстрелять Антоновский мост

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В регионе никто не пострадал.

В Херсонской области противовоздушная система обороны сбила шесть реактивных ракет залпового огня американского производства HIMARS, которыми Вооруженные силы Украины пытались обстрелять Антоновский мост. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга с журналистами от 28 октября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Эксперты пояснили, что все ракеты были отправлены противниками в 12 часов, но ве угрозы удалось устранить благодаря  работе средств ПВО. Представитель экстренных служб в регионе заверил журналистов в том, что пострадавших нет.

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Фото: Минобороны России

Теги: himars, антоновский мост, всу, игорь конашенков, минобороны, пво, ракетный обстрел, рсзо, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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