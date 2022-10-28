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Минобороны: усиленный батальон ВСУ атаковал ВС РФ на купянском направлении

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Игорь Конашенков отметил, что атаки противника были отражены.

Российское министерство по обороне заявило о том, что усиленный батальон Вооруженных сил Украины атаковал ВС РФ на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Противостояние произошло вблизи населенного пункта Берестовое в Харьковской области. Соответствующей информацией с журналистами поделился в ходе регулярного брифинга с журналистами от 28 октября официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. 

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В результате нанесенного огневого поражения Вооруженными силами России за день было ликвидировано свыше 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, купянск, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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