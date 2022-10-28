Минобороны: усиленный батальон ВСУ атаковал ВС РФ на купянском направлении

Российское министерство по обороне заявило о том, что усиленный батальон Вооруженных сил Украины атаковал ВС РФ на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Противостояние произошло вблизи населенного пункта Берестовое в Харьковской области. Соответствующей информацией с журналистами поделился в ходе регулярного брифинга с журналистами от 28 октября официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
В результате нанесенного огневого поражения Вооруженными силами России за день было ликвидировано свыше 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов ВСУ.
Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника.
Фото и видео: Минобороны России
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