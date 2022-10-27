Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Ольговка, Тягинка, Львово (Херсонская область) и Зеленый Гай (ДНР). Также российские ПВО сбили в воздухе шесть снарядов РСЗО HIMARS в районе Антоновки (Херсонская область).
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили атаку ВСУ и наемников на Купянском направлении
Видео: Минобороны России
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