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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника

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Также российские ПВО сбили в воздухе шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Ольговка, Тягинка, Львово (Херсонская область) и Зеленый Гай (ДНР). Также российские ПВО сбили в воздухе шесть снарядов РСЗО HIMARS в районе Антоновки (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили атаку ВСУ и наемников на Купянском направлении

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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