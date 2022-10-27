Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Также российские ПВО сбили в воздухе шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Ольговка, Тягинка, Львово (Херсонская область) и Зеленый Гай (ДНР). Также российские ПВО сбили в воздухе шесть снарядов РСЗО HIMARS в районе Антоновки (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили атаку ВСУ и наемников на Купянском направлении

Видео: Минобороны России