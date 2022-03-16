Зарубежная техника будет передана силам ЛНР и ДНР.

Минобороны России заявило о захвате ВДВ в Киевской области иностранного вооружения. В ролике представители военного ведомства продемонстрировали боевые трофеи, полученные отечественными десантниками на территории Киевской области Украины. Средства были оставлены по завершении боев с местными националистами.

Все оружие будет передано представителям Луганской и Донецкой народных республик. заявление одного из солдат

В частности, в видео продемонстрированы американские противотанковые комплексы Javelin, а также немецкие Panzerfaust 3, переносные зенитные ракетные комплексы. Показано, как российские военнослужащие грузят технику в собственные БМП.

Постпред США при НАТО: альянс не рассматривает введение бесполетной зоны над Украиной.

Фото и видео: YouTube / Минобороны России