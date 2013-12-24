Постпред США при НАТО: альянс не рассматривает введение бесполетной зоны над Украиной

Смит подчеркнула, что рассмотрение этого вопроса увело бы НАТО в неправильном направлении. Североатлантический альянс пока не преследует эту цель.

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит сообщила, что Североатлантический альянс не рассматривает вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной. Об этом она заявила в ходе онлайн-брифинга.

Смит подчеркнула, что рассмотрение этого вопроса увело бы НАТО в неправильном направлении. Североатлантический альянс пока не преследует эту цель. Кроме того, постпред США указала, что идея поставки на Украину польских МиГ-29 несостоятельна.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договора о сотрудничестве и взаимной поддержке. В четверг, 24 февраля, российский лидер объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Он отметил, что Москва не планирует оккупацию украинских территорий. В Минобороны РФ заверили, что военные наносят удары только по военной инфраструктуре.

Ранее мы сообщили, что Шольц призвал использовать дипломатию для прекращения огня на Украине.

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