Военные представили условия, согласно которым Минобороны нанесет удар.

Минобороны России впервые раскрыло условия нанесения ядерного удара. В открытом доступе появился документ, получивший название "Об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания". Его опубликовали журналисты из газеты "Красная звезда".

Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников документ Минобороны России

Военные отметили, что факт запуска баллистической ракеты противника будет определен при помощи российской системы предупреждения о ракетном нападении. При этом у специалистов не будет возможности определить тип ее оснащения. Они не будут знать, несет ли в себе оружие ядерную боеголовку или нет. В связи с этим любая атакующая ракета будет расцениваться как ядерная угроза.

В США рассказали об исторических изменениях в мировом ядерном балансе.