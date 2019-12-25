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Минобороны России впервые раскрыло условия нанесения ядерного удара
Сегодня, 8:55
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lesjasap

Минобороны России впервые раскрыло условия нанесения ядерного удара

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Военные представили условия, согласно которым Минобороны нанесет удар.

Минобороны России впервые раскрыло условия нанесения ядерного удара. В открытом доступе появился документ, получивший название "Об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания". Его опубликовали журналисты из газеты "Красная звезда".

Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников

документ Минобороны России

Военные отметили, что факт запуска баллистической ракеты противника будет определен при помощи российской системы предупреждения о ракетном нападении. При этом у специалистов не будет возможности определить тип ее оснащения. Они не будут знать, несет ли в себе оружие ядерную боеголовку или нет. В связи с этим любая атакующая ракета будет расцениваться как ядерная угроза.

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Теги: минобороны, ракетный удар, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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