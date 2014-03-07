Минобороны РФ: силы ДНР установили контроль над кварталом Осоавиахим в Мариуполе

Тажке сообщается, что войска ЛНР взяли под контроль несколько населенных пунктов.

Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) установили контроль над кварталом Осоавиахим в Мариуполе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он также добавил, что войска Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под контроль несколько населенных пунктов. В их число вошли Борсонино, Песчаное, Пшеничное, Новодружевск и другие населенные пункты. Войска ЛНР продвинулись на девять километров.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВС уничтожили около 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры Украины.

Видео: Минобороны России