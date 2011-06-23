Минобороны РФ: российские военные сбили три украинских вертолета и один самолет

Один из вертолетов был сбит российскими средствами ПВО.

Вооруженные силы России сбили три украинских вертолета и один самолет. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Два вертолета Ми-24 и самолет Су-25 были обнаружены в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка. Их сбил в ходе воздушного боя российский истребитель Су-35.

Вертолет Ми-8 был сбит российскими средствами ПВО в районе Первомайское.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Николаевской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников

Видео: Минобороны России