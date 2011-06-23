Минобороны РФ: российские военные сбили три украинских вертолета и один самолет

Вооруженные силы России сбили три украинских вертолета и один самолет. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Два вертолета Ми-24 и самолет Су-25 были обнаружены в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка. Их сбил в ходе воздушного боя российский истребитель Су-35.
Вертолет Ми-8 был сбит российскими средствами ПВО в районе Первомайское.
Ранее в Минобороны сообщили, что в Николаевской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников
Видео: Минобороны России
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