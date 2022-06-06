Минобороны РФ: российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников

Беспилотные летательные аппараты были обнаружены в районах 10 населенных пунктов.

Российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотные летательные аппараты были обнаружены в районах 10 населенных пунктов. Также Конашенков сообщил, что ракетные войска и артиллерия поразила 431 район скопления живой силы и военной техники украинских войск. В результате нанесенных ударов были уничтожены более 300 националистов, 10 танков и три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС уничтожили производственные корпуса завода на окраине Лозовой.

Видео: Минобороны России