Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника

Также российские ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Райское (Херсонская область), Петровское (ДНР) и Краснореченское (ЛНР). Также российские ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Каланчак и Новониколаевка (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли массированный удар по системе управления Украины.

Видео: Минобороны России