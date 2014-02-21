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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника

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Также российские ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Райское (Херсонская область), Петровское (ДНР) и Краснореченское (ЛНР). Также российские ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Каланчак и Новониколаевка (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли массированный удар по системе управления Украины.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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