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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников

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Беспилотные летальные аппараты были обнаружены в районах семи населенных пунктов.

Российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотные летальные аппараты были обнаружены в районах семи населенных пунктов. Конашенков добавил, что ракетные войска поразили 131 пункт управления, 146 артиллерийских и минометных батарей, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что большая часть иностранных наемников на Украине была уничтожена.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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