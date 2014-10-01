Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников

Беспилотные летальные аппараты были обнаружены в районах семи населенных пунктов.

Российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотные летальные аппараты были обнаружены в районах семи населенных пунктов. Конашенков добавил, что ракетные войска поразили 131 пункт управления, 146 артиллерийских и минометных батарей, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что большая часть иностранных наемников на Украине была уничтожена.

Видео: Минобороны России