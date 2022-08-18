Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили десять украинских беспилотников

Также российские ПВО сбили три снаряда РСЗО.

Российские средства ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Егоровка, Старомлыновка, Новогродовка (ДНР), Яковенково, Лесная Стенка, Зеленый Гай, Кочубеевка, Безыменное, Чаривное и Брускинское. Также российские ПВО сбили три снаряда РСЗО в районе населенных пунктов Топольское и Сулиговка.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили более 90 наемников в Харькове.

Видео: Минобороны России