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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили десять украинских беспилотников

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Также российские ПВО сбили три снаряда РСЗО.

Российские средства ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Егоровка, Старомлыновка, Новогродовка (ДНР), Яковенково, Лесная Стенка, Зеленый Гай, Кочубеевка, Безыменное, Чаривное и Брускинское. Также российские ПВО сбили три снаряда РСЗО в районе населенных пунктов Топольское и Сулиговка.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили более 90 наемников в Харькове.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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