Минобороны РФ: российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников

Беспилотники обнаружили в районах четырех населенных пунктов.

Российские системы ПВО сбили за сутки пять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники обнаружили в районах населенных пунктов Диброва (ДНР, Балаклея, Капитоловка и Дмитровка. Кроме того, российские военные перехватили две баллистические ракеты "Точка-У" в районе Чернобаевки.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склад польского оружия в Львовской области.

Видео: Минобороны России