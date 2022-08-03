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Минобороны РФ: российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников

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Беспилотники обнаружили в районах четырех населенных пунктов.

Российские системы ПВО сбили за сутки пять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники обнаружили в районах населенных пунктов Диброва (ДНР, Балаклея, Капитоловка и Дмитровка. Кроме того, российские военные перехватили две баллистические ракеты "Точка-У" в районе Чернобаевки.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склад польского оружия в Львовской области.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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