Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад польского оружия в Львовской области

Удар по складу был нанесен высокоточными ракетами большой дальности

Вооруженные силы России уничтожили склад польского оружия и боеприпасов в Львовской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар по складу был нанесен высокоточными ракетами большой дальности. Он находился в районе населенного пункта Радехов. Также Конашенков сообщил, что российские ВКС поразили пункт временной дислокации подразделения аэромобильной бригады украинских войск в Николаевке (ДНР).

Ранее Зеленский заявил о преимуществе российской армии на Донбассе.

Видео: Минобороны России