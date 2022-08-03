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Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад польского оружия в Львовской области

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Удар по складу был нанесен высокоточными ракетами большой дальности

Вооруженные силы России уничтожили склад польского оружия и боеприпасов в Львовской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар по складу был нанесен высокоточными ракетами большой дальности. Он находился в районе населенного пункта Радехов. Также Конашенков сообщил, что российские ВКС поразили пункт временной дислокации подразделения аэромобильной бригады украинских войск в Николаевке (ДНР).

Ранее Зеленский заявил о преимуществе российской армии на Донбассе.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, львовская область, минобороны россии, польша, склад вооружения
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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