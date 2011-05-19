  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:45
133
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские ПВО сбили три украинских беспилотника

0 0

Кроме того, российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО "Ураган" и две ракеты HARM.

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники обнаружили в районах населенных пунктов Ольгинка, Гусельское (ДНР) и Переможное (Запорожская область). Кроме того, российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО "Ураган" в районе населенного пункта Костогрызово (Херсонская область) и три противорадиолокационные ракеты HARM в районе Дебальцево (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении уничтожено до 60 украинских военных и три БМП.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии