Минобороны РФ: российские ПВО сбили три украинских беспилотника

Кроме того, российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО "Ураган" и две ракеты HARM.

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники обнаружили в районах населенных пунктов Ольгинка, Гусельское (ДНР) и Переможное (Запорожская область). Кроме того, российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО "Ураган" в районе населенного пункта Костогрызово (Херсонская область) и три противорадиолокационные ракеты HARM в районе Дебальцево (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении уничтожено до 60 украинских военных и три БМП.

Видео: Минобороны России