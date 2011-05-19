Минобороны РФ: российские ПВО сбили три украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники обнаружили в районах населенных пунктов Ольгинка, Гусельское (ДНР) и Переможное (Запорожская область). Кроме того, российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО "Ураган" в районе населенного пункта Костогрызово (Херсонская область) и три противорадиолокационные ракеты HARM в районе Дебальцево (ДНР).
Ранее в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении уничтожено до 60 украинских военных и три БМП.
Видео: Минобороны России
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