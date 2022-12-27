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Минобороны РФ: на Донецком направлении уничтожено до 60 украинских военных и три БМП

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Также были уничтожены семь автомобилей.

Российские военные уничтожили до 60 украинских военных и три БМП на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вооруженные силы России провели наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение подразделениями десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также были уничтожены семь автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: донецкое направление, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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