Минобороны РФ: на Донецком направлении уничтожено до 60 украинских военных и три БМП

Также были уничтожены семь автомобилей.

Российские военные уничтожили до 60 украинских военных и три БМП на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вооруженные силы России провели наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение подразделениями десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также были уничтожены семь автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России