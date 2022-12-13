Минобороны РФ: российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Максимовка, Николаевка, Никольское, Металлист, Зеленый Гай, Славное (ДНР), Площанка (ЛНР), Цаповка (Белгородская область), Очеретоватое (Запорожская область), Очаков, Лиман Второй и Джанкой (Республика Крым). Также российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS в районе населенных пунктов Попасная, Макеевка и Поповка (ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы сорвали контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России