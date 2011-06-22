Минобороны РФ: российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в ДНР

Большинство из наемников были из Польши.

Российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункт временной дислокации подразделений "Иностранного легиона" располагался в районе населенного пункта Константиновка. Его поразили высокоточными ракетами воздушного базирования. Большинство из наемников были из Польши.

Также Конашенков сообщил, что российские ВКС ликвидировали артиллерийский дивизион мотопехотной бригады украинских войск в районе Николаева.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России