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Минобороны РФ: российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в ДНР

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Большинство из наемников были из Польши.

Российская авиация уничтожила более 40 иностранных наемников в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункт временной дислокации подразделений "Иностранного легиона" располагался в районе населенного пункта Константиновка. Его поразили высокоточными ракетами воздушного базирования. Большинство из наемников были из Польши.

Также Конашенков сообщил, что российские ВКС ликвидировали артиллерийский дивизион мотопехотной бригады украинских войск в районе Николаева.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, иностранные наемники, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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