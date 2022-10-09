Минобороны РФ: российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников

Также были сбиты девять снарядов РСЗО.

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Снегиревка, Новомихайловка, Новомайорское, Благовещенка (оба - ДНР) и Устиновка. Также российские ПВО сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS в районах населенного пункта Новая Каховка (Херсонская область) и пять снярядов РСЗО "Ураган" и "Ольха" в района Ольховатки и города Донецк.

Ранее в Минобороны сообщили, что два батальона ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении 30% личного состава.

Видео: Минобороны России