Минобороны РФ: два батальона ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении 30% личного состава

Сообщается, что противник не предпринимал масштабных наступательных действий.

Два батальона украинских войск потеряли на Николаево-Криворожском направлении 30% личного состава. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в результате понесенных значительных потерь в живой силе и технике противник не предпринимал масштабных наступательных действий. Основные потери получили два батальона пехотной бригады и горно-штурмовая бригада ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ЛНР уничтожены четыре украинские диверсионные группы.

Видео: Минобороны России