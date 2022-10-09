Минобороны РФ: два батальона ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении 30% личного состава

Два батальона украинских войск потеряли на Николаево-Криворожском направлении 30% личного состава. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он уточнил, что в результате понесенных значительных потерь в живой силе и технике противник не предпринимал масштабных наступательных действий. Основные потери получили два батальона пехотной бригады и горно-штурмовая бригада ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ЛНР уничтожены четыре украинские диверсионные группы.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все