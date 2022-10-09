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Минобороны РФ: два батальона ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении 30% личного состава

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Сообщается, что противник не предпринимал масштабных наступательных действий.

Два батальона украинских войск потеряли на Николаево-Криворожском направлении 30% личного состава. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в результате понесенных значительных потерь в живой силе и технике противник не предпринимал масштабных наступательных действий. Основные потери получили два батальона пехотной бригады и горно-штурмовая бригада ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ЛНР уничтожены четыре украинские диверсионные группы.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии, николаево-криворожское направление, потери
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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