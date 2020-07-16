Минобороны Польши сообщило о начале переброски в страну войск США в рамках военных учений. В Twitter-аккаунте оборонное ведомство страны напомнило, что американские солдаты будут находиться на территории государства ради тренировок по программе Emergency Deployment Readiness Exercise (экстренному развертыванию войск).
В связи с эпидемической ситуацией будут применяться все необходимые меры предосторожности, обеспечивающие защиту солдат и местных жителей от COVID-19
сообщение Минобороны Польши
На данный момент известно, что первые подразделения военных из США уже прибыли на полигон в Дравске-Поморском. Учения будут проводиться с 14 июля по 23 августа. Маневры при участии бронетанкового батальона США призваны натренировать солдат к быстрому реагированию. Со стороны США в испытаниях примут участие 500 военнослужащих. Руководство над ними возьмет командование, расположенное в Познани.
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Видео: YT / Poland In
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