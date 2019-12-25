Врио министра образования Архангельской области заподозрили в педофилии

В ближайшее время Гнедышеву предъявят обвинение.

Исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева заподозрили в педофилии и изготовлении материалов порнографического характера. Его задержали правоохранительные органы. Об этом пишут "РИА Новости".

По версии следствия, в декабре 2019 года чиновник переписывался в социальных сетях с школьницами и "оказывал на них развращающее влияние". Одной из девочек Гнедышев, как утверждают правоохранители, также скидывал ссылку на ролик порнографического содержания.

В ближайшее время Гнедышеву предъявят обвинение.

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