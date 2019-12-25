Последние три недели Любимова работала в удалённом режиме.

Министр культуры Ольга Любимова вылечилась от коронавируса. Об этом рассказал её пресс-секретарь Анна Усачева.

Сейчас Любимова вернулась на работу, чувствует себя хорошо. По словам Усачевой, болезнь протекала в лёгкой форме.

Известно, что последние три недели Любимова работала в удалённом режиме.

Взаимодействовала в удаленном режиме и со всеми подразделениями министерства, и с профессиональным сообществом. Анна Усачева, пресс-секретарь министра культуры России

6 мая мы писали о том, что министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом.