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Министр культуры Ольга Любимова вылечилась от коронавируса
Сегодня, 14:26
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matveyvn

Министр культуры Ольга Любимова вылечилась от коронавируса

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Последние три недели Любимова работала в удалённом режиме.

Министр культуры Ольга Любимова вылечилась от коронавируса. Об этом рассказал её пресс-секретарь Анна Усачева.

Сейчас Любимова вернулась на работу, чувствует себя хорошо. По словам Усачевой, болезнь протекала в лёгкой форме.

Известно, что последние три недели Любимова работала в удалённом режиме.

Взаимодействовала в удаленном режиме и со всеми подразделениями министерства, и с профессиональным сообществом.

Анна Усачева, пресс-секретарь министра культуры России

6 мая мы писали о том, что министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом.

Теги: коронавирус, минкульт, ольга любимова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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