Министерство связи утвердило дизайн паспорта болельщика на ЧМ-2018

Правительство утвердило новый дизайн паспорта болельщика.

Российское министерство связи и массовых коммуникаций утвердило дизайн нового паспорта болельщика для Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В нашей стране данный документ будет действовать уже во второй раз. Впервые подобное ID использовалось во время проведения Кубка конфедераций ФИФА в 2017 году.

Специальное удостоверение болельщика дает преимущества для зрителя. Его оформление не требует денежных средств. Для лиц, получивших паспорт болельщика, будет действовать бесплатный проезд в общественном транспорте, а также в поездах, которые следуют до городов-организаторов мундиаля. Однако, чтобы совершит поездку, помимо паспорта болельщика нужно показать купленный билет на игру. Иностранцам, находящимся в России без гражданства, бесплатные проезд будет предложен без возможности покидать город.

Иностранцам, которые приезжают в Россию специально на Чемпионат Мира, предоставляется возможность безвизового въезда в страну. Предложение начнет действовать, начиная от десяти дней до начала первого матча и заканчивая десятью днями после окончания последней игры.

Россияне могут заказать паспорт на официальном сайте fan-id.ru. Выдача готовых экземпляров будет производиться в специальных центрах, которые откроются позднее.