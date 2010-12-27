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Министерство связи утвердило дизайн паспорта болельщика на ЧМ-2018
Сегодня, 8:52
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lesjasap
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Министерство связи утвердило дизайн паспорта болельщика на ЧМ-2018

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Правительство утвердило новый дизайн паспорта болельщика.

Российское министерство связи и массовых коммуникаций утвердило дизайн нового паспорта болельщика для Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В нашей стране данный документ будет действовать уже во второй раз. Впервые подобное ID использовалось во время проведения Кубка конфедераций ФИФА в 2017 году. 
 
Специальное удостоверение болельщика дает преимущества для зрителя. Его оформление не  требует денежных средств. Для лиц, получивших паспорт болельщика, будет действовать бесплатный проезд в общественном транспорте, а также в поездах, которые следуют до городов-организаторов мундиаля. Однако, чтобы совершит поездку, помимо паспорта болельщика нужно показать купленный билет на игру. Иностранцам, находящимся в России без гражданства, бесплатные проезд будет предложен без возможности покидать город.
 
Иностранцам, которые приезжают в Россию специально на Чемпионат Мира, предоставляется возможность безвизового въезда в страну. Предложение начнет действовать, начиная от десяти дней до начала первого матча и заканчивая десятью днями после окончания последней игры. 
 
Россияне могут заказать паспорт на официальном сайте fan-id.ru. Выдача готовых экземпляров будет производиться в специальных центрах, которые откроются позднее. 
Теги: дизайн , минсвязи , паспорт болельщика , чемпионат мира по футболу 2018
Категории: Новости СПб

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