Министерство обороны перенесло поднятие немецкого бомбардировщика со дна Финского залива на весну

Ухудшение погоды не позволит специалистам поднять с глубины затонувшие немецкие военные объекты.

Специалисты решили перенести подъем исторического объекта со дна Финского залива на весну-лето 2018 года. Об этом сообщили представители Министерства обороны и эксперты Балтийского флота.

Напомним, что в акватории Ладожского озера обнаружен немецкий бомбардировщик Heinkel He 111. Рядом с ним ученые определили расположение затонувшего артиллерийского корабля, подводной лодки, сторожевого корабля и другие в настоящее время неидентифицированные объекты.

По расчетам исследователей, необходимо привлечение дополнительных сторонних сил для поднятия самолета, а также мощный плавучий кран. Техника в настоящее время не может быть задействована в виду ухудшения гидрометеоусловий, поэтому и было принято решение о переносе времени поднятия из водных глубин немецкого военного транспорта.