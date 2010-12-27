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Министерство обороны перенесло поднятие немецкого бомбардировщика со дна Финского залива на весну
Сегодня, 15:00
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lesjasap
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Министерство обороны перенесло поднятие немецкого бомбардировщика со дна Финского залива на весну

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Ухудшение погоды не позволит специалистам поднять с глубины затонувшие немецкие военные объекты.

Специалисты решили перенести подъем исторического объекта со дна Финского залива на весну-лето 2018 года. Об этом сообщили представители Министерства обороны и эксперты Балтийского флота. 
 
Напомним, что в акватории Ладожского озера обнаружен немецкий бомбардировщик Heinkel He 111. Рядом с ним ученые определили расположение затонувшего артиллерийского корабля, подводной лодки, сторожевого корабля и другие в настоящее время неидентифицированные объекты. 
 
По расчетам исследователей, необходимо привлечение дополнительных сторонних сил для поднятия самолета, а также мощный плавучий кран. Техника в настоящее время не может быть задействована в виду ухудшения гидрометеоусловий, поэтому и было принято решение о переносе времени поднятия из водных глубин немецкого военного транспорта.
Теги: балтийский флот , ладожское озера , министерство обороны , минобороны , немецкий бомбардировщик , финский залив
Категории: Новости СПб

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