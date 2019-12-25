СПбГИКиТ признан лучшим творческим вузом России

Он занял первое место с индексом 21.

Министерство науки и высшего образования России составило рейтинг лучших творческих вузов страны. Первое место в нем занял Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ). Результаты исследования опубликованы в сети.

Петербургский вуз обогнал соперников из всех регионов и получил итоговый индекс 21. Это на два пункта больше, чем у всех остальных высших учреждений. Очки начислялись за образовательную, научную, экономическую и международную деятельность университетов в 2019 году.

Следом за СПбГИКиТ идут Московская государственная академия хореографии, Нижегородская государственная консерватория имени М.И. Глинки и Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. Все они получили итоговый индекс 19. В топ-5 с индексом 18 попал еще один петербургский вуз – Высшая школа народных искусств.

Ранее мы писали, что студентам СПбГУП запретили поцелуи и объятия из-за коронавируса.

Фото: 2gis.ru