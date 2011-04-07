Минфин дал прогноз по ВВП и инфляции в 2021 году

В ведомстве считают, что прогноз министерства экономики по инфляции был существенно занижен.

Минфин не согласился с прогнозами Минэкономики по инфляции. В ведомстве считают, что он был существенно занижен. Так, к 19 июля рост цен составил 4,6%. К более высокому уровню инфляции, по сравнению с прогнозируемым, привело повышение уровня мировых цен на продовольствие и восстановление уровня спроса. Как пишут "Ведомости", замглавы Минфина Владимир Колычев направил письмо со своей оценкой макропрогноза вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Колычев предполагает, что в 2021 году рост ВВП будет выше 4% против прогнозируемых 3,8%. А инфляция будет существенно выше 5%, которые прогнозировало Минэкономики.

В Мнфине также обратили внимание на низкий уровень детализации уточнённого прогноза. Специалисты считают, что сформировать предполагаемый прогноз по доходам федерального бюджета очень проблематично.

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