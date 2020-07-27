В Киеве заявили, что страна обеспечена необходимыми ресурсами до начала 2022 года.

Минэнерго Украины хочет запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии. Об этом 27 июля журналистам во время брифинга сообщила исполняющая обязанности министра ведомства Ольга Буславец. По словам чиновницы, правительство страны внесло в Верховную Раду законопроект, посвященный запрету получения электрической энергии из Минска и Москвы до начала 2022 года.

Хочу подчеркнуть, что Министерство энергетики выступает за увеличение экспорта по всем направлениям в зависимости от конъюнктуры Ольга Буславец, и.о. главы Минэнерго Украины

Эксперт напомнила, что Украина возражает против импорта электроэнергии в страну, так как согласно расчетам на 2020 и 2021 года правительство не видит необходимости в таких поставках. Буславец заявила, что государство обеспечено достаточным уровнем генерации, чтобы предоставлять электроэнергию для внутренних потребителей и закрывать экспортные возможности по поставкам.

Напомним, что украинский "Энергоатом" осуществляет экспорт электроэнергии в Белоруссию.

Минэнерго предложило снять запрет на импорт бензина досрочно.

Видео: Youtube/ Міністерство енергетики України