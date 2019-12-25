Минэнерго предложило снять запрет на импорт бензина досрочно. Соответствующий проект ведомство разместило на официальном портале правовой информации.
Ограничения на ввоз иностранного бензина начали действовать со 2 июня по 1 октября. При этом в новом проекте не сказано — с какого числа снимут запрет. Однако в тексте указано, что постановление вступит в силу немедленно после утверждения.
Накануне Минэнерго и ФАС заявили, что рассмотрят возможность снятия ограничений в связи с нормализацией спроса на топливном рынке. Ситуация улучшилась, так как многие страны начали снимать ограничения в экономике, которые были вызваны пандемией коронавируса.
В Минэнерго отметили, что запрет на ввоз иностранного бензина помог отечественным нефтеперерабатывающим заводам нарастить производство нефтепродуктов. В результате баланс спроса и предложения на рынке был найден.
Ранее ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина.
Фото: pixabay.com
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