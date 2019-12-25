Запрет на ввоз иностранного бензина помог отечественным нефтеперерабатывающим заводам нарастить производство.

Минэнерго предложило снять запрет на импорт бензина досрочно. Соответствующий проект ведомство разместило на официальном портале правовой информации.

Ограничения на ввоз иностранного бензина начали действовать со 2 июня по 1 октября. При этом в новом проекте не сказано — с какого числа снимут запрет. Однако в тексте указано, что постановление вступит в силу немедленно после утверждения.

Накануне Минэнерго и ФАС заявили, что рассмотрят возможность снятия ограничений в связи с нормализацией спроса на топливном рынке. Ситуация улучшилась, так как многие страны начали снимать ограничения в экономике, которые были вызваны пандемией коронавируса.

В Минэнерго отметили, что запрет на ввоз иностранного бензина помог отечественным нефтеперерабатывающим заводам нарастить производство нефтепродуктов. В результате баланс спроса и предложения на рынке был найден.

Ранее ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина.

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