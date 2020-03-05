Минэкономразвития рассказало о победе в споре о вагонах с Украиной

Минэкономразвития России рассказало о победе в споре о вагонах с Украиной.
Ранее Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила решение по спору России и Украины. Предмет спора - поставка украинских вагонов и железнодорожной техники.
Третейская группа установила ряд нарушений со стороны России. Однако их устранение не повлечет за собой каких-то существенных действий или серьёзных изменений на российском рынке.
- Ни по одной из позиций орган не нашел нарушений нами правил ВТО, — заявили в Минэкономразвития.
В ведомстве посчитали решение Третейской группы победой.
Ранее Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи нефти.
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