Минэкономразвития рассказало о победе в споре о вагонах с Украиной

Решение принимала Третейская группа в ВТО.

Минэкономразвития России рассказало о победе в споре о вагонах с Украиной.

Ранее Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила решение по спору России и Украины. Предмет спора - поставка украинских вагонов и железнодорожной техники.

Третейская группа установила ряд нарушений со стороны России. Однако их устранение не повлечет за собой каких-то существенных действий или серьёзных изменений на российском рынке.

- Ни по одной из позиций орган не нашел нарушений нами правил ВТО, — заявили в Минэкономразвития.

В ведомстве посчитали решение Третейской группы победой.

Ранее Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи нефти.