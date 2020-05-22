Прогноз МЭР подразумевает, что все ограничительные меры из-за пандемии коронавируса Россия снимет в конце лета или начале осени.

Минэкономразвития прогнозирует падение реальных доходов населения на 3,8%. Об этом пишет агентство "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что во втором квартале 2020 года этот показатель упадёт на 6%. А если бы не меры поддержки граждан со стороны государства, подчеркнули в МЭР, то они сократились бы на 7,5%.

Согласно прогнозу, в Минэкономразвития не ожидают быстрого восстановления экономики к уровню докризисного периода — не него Россия выйдет только через два года. В ведомстве полагают, что в 2021 году рост составит 2,8%, в 2022 — 3%, в 2023 — 3,1%.

Прогноз МЭР подразумевает, что все ограничительные меры из-за пандемии коронавируса Россия снимет в конце лета или начале осени.

Ранее в России 53% малых и средних компаний заявили о "катастрофе" и кризисе.

Видео: kremlin.ru