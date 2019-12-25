А 36% компаний до сих пор не могут работать из-за ограничений.

В России 53% малых и средних компаний заявили о "катастрофе" и кризисе. Об этом пишет РБК со ссылкой на мониторинг уполномоченного по правам предпринимателей в России Бориса Титова. В опросе приняли участие 2 055 компаний со всей территории России.

Оказалось, что 62% опрошенных оценили шансы выживания своего бизнеса в 50% или ниже. Уверенность в том, что их бизнес продолжит работать после карантина, выразили только 13,4%. Мерами поддержки со стороны государства довольны только 6,6% респондентов.

Хотя бы частично возобновили деятельность смогли 32% опрошенных предпринимателей, 36% до сих пор не могут работать из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Ранее России предрекли череду карантинов до 2021 года.