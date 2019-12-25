Минэкономразвития дало прогноз по снижению инфляции в России. С заявлением выступила заместитель министра экономического развития Полина Крючкова.
Она подчеркнула, что меры, предпринятые правительством по сдерживанию цен на социально значимые товары, принесли результат.
Оценки [...] дают основания полагать, что во втором квартале 2021 года начнется снижение потребительских цен год к году.
Полина Крючкова, заместитель министра экономического развития
При этом она отметила, что пик инфляции пока что не пройден. Пока что рост наблюдается по сравнению с показателями 2020 года, поэтому он обусловлен низкой базой того временного периода.
Ранее в Центробанке спрогнозировали снижение с марта годовой инфляции, превысившей в январе 5%.
Фото: pixabay.com
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