В 2021 году инфляция может составить до 5,3-5,4%.

В Центробанке спрогнозировали снижение с марта годовой инфляции, превысившей в январе 5%. В прогнозом выступают аналитики регулятора.

Отмечается, что к марту многие проинфляционные факторы перестанут действовать — например, уменьшение эффекта переноса в цены ослабления рубля.

Специалисты отмечают, что ослабление рубля с марта 2020 года продолжает сказываться на потребительских ценах. Аналитики предсказывают, что в 2021 году инфляция может составить до 5,3-5,4% - пиковый показатель, судя по прогнозу, будет достигнут в феврале.

Ранее ЦБ предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества.

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