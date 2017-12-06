Милота: Собчак показала, как катает сына Платона на санках

Ксения Собчак растрогала подписчиков милым фото с сыном Платоном на саночках.

Ксения Собчак умилила и озадачила своих подписчиков снимком зимней прогулки с маленьким ребенком.

Светская львица вновь приоткрыла завесу тайны над своей семейной жизнью. Она запостила в инстаграм очень интимное фото. На нем Ксения Собчак везет на деревянных саночках с крупными полозьями маленького мальчика. Судя по всему, это сын телеведущей и кандидата в президенты Платон. "Мороз и солнце, день чудесный", - подписала фотографию цитатой из классика Ксения Собчак.

Большинство подписчиков выразило умиление и восторг в адрес фото. Но нашлись и те, кто удивился слишком легкому для зимы наряду Ксении Собчак. Хейтеры даже предположили, что молодая мать вывезла Платона на улицу на несколько минут ради этого удачного фото. Но остальные комментаторы просто ностальгировали по своему детству и умилялись необычной форме "транспортного средства".

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Фото: Instagram, Ксения Собчак