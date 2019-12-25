Милонов высказался о расширении санкционного списка против петербургского бизнесмена Пригожина

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал предложение представителя демократической партии США Элиота Энгела о расширении мер против петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, который и ранее неоднократно оказывался под антироссийскими санкциями.

По мнению американцев, деятельность компаний предпринимателя направлена на "подрыв интересов Штатов", а сам бизнесмен – "марионетка Путина". Кроме этого, Энгел безосновательно обвинил Пригожина во вмешательстве во внутреннюю политику Сирии, Ливии, Украины и других государств.

Милонов отметил, что у России, как и у США, есть свои национальные интересы, которые обе страны пытаются отстаивать и продвигать. Однако когда свои интересы защищает российская сторона, американцы стараются воспрепятствовать этому и начинают атаковать.

По мнению парламентария, если даже предположить, что Пригожин имеет отношение к международным процессам, то его действия мотивированы проявлением патриотизма и защитой интересов РФ, но не вмешательством во внутренние дела Штатов.

"Если верить тому, что ему приписывают, а это безусловно не факт, то деятельность ЧВК Вагнера, вмешательство в американские выборы, продвижение России в Африке, создание агрессивной патриотической фабрики медиа, основательно мешает США гадить России и защищает как раз наши национальные интересы", - отметил Милонов.

Также депутат предположил, что если бы к власти в США пришла "русофобка Хиллари Клинтон", а "Исламскому государству" (запрещенная в РФ террористическая группировка) удалось бы оккупировать всю Сирию при невмешательстве других стран, то политическая ситуация могла бы обернуться ужасными последствиями. С мнением, что Пригожин – "марионетка Путина", Милонов не согласен. Но будь у главы РФ с десяток таких "марионеток", то страна бы защищала свои интересы в десятки раз эффективнее. Желание запереть Пригожина в России объясняется тем, что американцам не нравится, когда кто-то в РФ защищает национальные интересы своей страны.

Напомним, Пригожин и несколько его компаний попали в санкционный список еще в 2016 году.