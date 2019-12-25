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Депутат Виталий Милонов заразился коронавирусом
Сегодня, 14:46
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smirenny

Депутат Виталий Милонов заразился коронавирусом

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Депутат предполагает, что заразился во поездок по волонтерской программе.

В среду, 18 ноября, депутат Государственной Думы Виталий Милонов сообщил телеканалу 78.ru, что заразился коронавирусом и даже предположил, где именно. 

По словам народного избранника, он часто ездил по волонтерской программе. Также посещал людей, которые сидят дома и восстанавливают силы после коронавируса. Милонов думает, что именно там подхватил вирус. 

Симптомы все как полагается – нюха нет, температура высокая была. Сейчас уже спала: сегодня первый день без температуры, а болею уже пять дней

уточнил он.

Депутат изолировался ото всех, потому как быть вместе с детьми сейчас очень опасно.

Ранее мы писали, что Милонов оценил возможность замены Хэллоуина в России на День похоронщика.

Фото: Виталий Милонов / Twitter

Теги: виталий милонов, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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