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В Петербурге музей железных дорог России принял миллионного посетителя
Сегодня, 8:36
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В Петербурге музей железных дорог России принял миллионного посетителя

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Гостя поздравил директор музея Владимир Одинцов.

Музей железных дорог России 3 апреля принял своего миллионного посетителя. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Согласно данным билетно-кассовой системы им стал петербуржец, который приобрёл билеты онлайн для себя и своей семьи. Гостя поздравил директор музея Владимир Одинцов.

Миллионный посетитель получил сертификат на бесплатное и безлимитное посещение музея на двоих до конца 2022 года. Также данный сертификат позволяет получить индивидуальную экскурсию.

Фото: ВКонтакте / Музей железных дорог России

Теги: музей железных дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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