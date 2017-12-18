Миллиардер из КПРФ: эксперт о неизвестных доходах Павла Грудинина

Центральная избирательная комиссия выложила информацию о средствах и владениях кандидата от КПРФ Павла Грудинина

На сайте ЦИК в пятницу, 12 января, появились данные об имуществе и доходах Павла Грудинина, который участвует выборах президента от партии КПРФ. Это сообщил ТАСС. По этой информации, за шесть лет доходы кандидата выросли на 157 млн рублей, а на счетах в банках появилось еще около 6 миллионов.

Сейчас в интернете обсуждают интересные факты о кандидате. Политологи и пользователи соцсетей обратили внимание: директор "Совхоза имени Ленина" закрыл счета в иностранных банках на сумму 14,4 млн рублей. Он "скинул" ценные бумаги на сумму 7,5 млрд рублей. Многие комментаторы уверены, что Грудинину не надо было обманывать своих избирателей, заявляя о жизни на обычную зарплату.

Некоторые возможные избиратели говорят, что сильнее их раздражает именно вранье кандидата от КПРФ. Как можно было "забыть" о такой внушительной сумме.

Многие пользователи уверены, что теперь Грудинин попытается вернуть деньги. А другие просто подсчитали, сколько времени понадобилось бы кандидату, чтобы заработать в 7,5 миллиардов рублей.

Председатель коллегии АНО "Центр Исследований, Сохранения, Поддержки и Развития Евразийства" Юрий Самонкин прокомментировал материалы Центризбиркома и отметил, что выдвижение Грудинина от КПРФ — противоречие идеологии партии.

Эксперт очень удивлен подобной ситуации на старте предвыборной гонки. Данный факт, по мнению специалиста, доказывает, что кандидат от КПРФ был и есть богатым и состоятельным человек. Самонкин подчеркнул, что такая тенденция противоречит программе Грудинина по борьбе с коррупцией и капиталом олигархов.

Данные ЦИК не вызывают никаких сомнений у эксперта, поэтому он не может сомневаться в подлинности выводов. Грудинин имел серьезную предпринимательскую деятельность до своего выдвижения, уверен эксперт. Сложившаяся ситуация нанесет серьезный удар по репутации партии, а также снизит успех в гонке.

Мнение потенциальных избирателей совместно с экспертным наглядно демонстрирует, что действия Павла Грудинина не совпадают ни с предвыборной кампанией, ни с идеологией коммунистической партии России. Таким образом, кандидат от КПРФ в самом начале предвыборной гонки начинает терять доверие людей, которые могли бы отдать голос за него в марте 2018 года.

Фото: сайт КПРФ, скриншоты соцсетей