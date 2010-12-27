Peugeot лишился колеса в ДТП на севере Петербурга

В иномарку врезался микроавтобус.

Днем 9 октября на севере Петербурга произошло ДТП. По словам очевидцев, на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности микроавтобус врезался в Peugeot и разобрал его на запчасти. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что иномарка лишилась колеса, переднего бампера и крыла. Части от машины разлетелись по всей проезжей части. Сам Peugeot примкнул к тротуару.

В результате аварии никто из людей не пострадал.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга "Тойота" насмерть сбила мужчину.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб