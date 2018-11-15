Сейчас звезда ведет детский КВН.

Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после распада "Уральских пельменей". Артистка поделилась подробностями своей карьеры после того, как она покинула творческий коллектив "УП".

Звезда рассказала, что задействована в съемках проекта, связанного с детским КВН-ом. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram. По словам Михалковой, новый сезон начинается при поддержке АМиКа, канала СТС и участии Михаила Галустяна. Юлия отметила, что ей нравится подбадривать юные дарования перед их выходом на сцену.

Напомним, что ранее Юлия являлась участницей "Уральских пельменей", но в 2019 году ушла от коллег. Коллектив был создан еще в 1993 году. Команда становилась чемпионом Высшей Лиги. С 2009 года команда создала собственное юмористическое шоу.

Фото и видео: Instagram/mihalkova

