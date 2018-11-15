Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после распада "Уральских пельменей". Артистка поделилась подробностями своей карьеры после того, как она покинула творческий коллектив "УП".
Звезда рассказала, что задействована в съемках проекта, связанного с детским КВН-ом. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram. По словам Михалковой, новый сезон начинается при поддержке АМиКа, канала СТС и участии Михаила Галустяна. Юлия отметила, что ей нравится подбадривать юные дарования перед их выходом на сцену.
Напомним, что ранее Юлия являлась участницей "Уральских пельменей", но в 2019 году ушла от коллег. Коллектив был создан еще в 1993 году. Команда становилась чемпионом Высшей Лиги. С 2009 года команда создала собственное юмористическое шоу.
Фото и видео: Instagram/mihalkova
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