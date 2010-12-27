В понедельник, 9 декабря, Александр Беглов наградил Михаила Пиотровского "За заслуги перед Отечеством". Об этом сообщает прес-служба Смольного.
Награждение состоялось в Гербовом зале Зимнего дворца. Губернатор Петербурга отметил, что указ о присуждении ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени" директору Эрмитажа подписал лично президент России.
"Указом президента России от 6 декабря директор Эрмитажа награждён за выдающиеся заслуги в развитии музейного дела орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени"",
—заявил Беглов.
Кроме того, Пиотровский получил государственную награду Венгрии. Памятный знак ему вручил генеральный консул Венгрии в Петербурге Габор Ференц Надь.
Ранее мы сообщавли о том, что Беглов представил новых вице-губернаторов Петербурга
Фото:ВКонтакте/Давыдов.Индекс
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