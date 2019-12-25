Михаил Ильин навестил Сосновый Бор с инспекцией

Чиновники проверят пожарную часть и места накопления отходов.

В четверг, 11 марта, вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин посетил Сосновый Бор с рабочим визитом.

Чиновник проверил пожарную часть и места накопления отходов, а также обсудил важные вопросы с местной администрацией. Отмечается, что за прошедший 2020 год в комитет госжилнадзора и контроля поступило 218 обращений с жалобами на некачественную уборку и протечки кровли. За это время проведено 178 проверок и 15 внеплановых выездов.

Кроме того, региональный оператор изучает возможность раздельного сбора на территории ГО, конечное решение будет вынесено после 15 марта.

Ранее мы писали, что в Ленобласти выделили 50 миллионов рублей на субсидии садоводствам.

Фото: pixabay