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Михаил Горбачев находится в больнице

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У бывшего генерального секретаря ЦК КПСС было воспаление легких.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Он рассказал журналистам РБК, что уже чувствует себя лучше.

Известно, что у бывшего генерального секретаря ЦК КПСС было воспаление легких. Сейчас его состояние нормализуется.  Михаил Горбачев также сообщил, что уже долго время находится в больнице. Там он работает над новой книгой. Летом "Эхо Москвы" сообщало, что Горбачев почти "живет в больнице". Однако эта информация была опровергнута в Горбачев-фонде.

Напомним, Михаил Горбачев родился в селе Привольное в 1931 году. Он стал последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного совета СССР.

Видео: BBC News

Теги: михаил горбачев
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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