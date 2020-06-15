В сериале также снялись Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Екатерина Кузнецова, Ольга Медынич и Александр Устюгов.

В понедельник, 15 июня, стало известно, что Михаил Ефремов сыграл упыря в новом сериале "Вампиры средней полосы". Сериал выйдет на видеосервисе Start.

В сюжете сериала "Вампиры средней полосы" история обычной вампирской семьи из Смоленска.

Михаил Ефремов сыграл в проекте деда-вампира Славу, который является главой династии упырей. Отмечается, что на эту роль рассматривали Юрия Стоянова.

Ранее мы сообщали о том, что семья погибшего в ДТП с Ефремовым водителя высказалась о наказании для артиста.

Видео:Start/YouTube