В понедельник, 15 июня, стало известно, что Михаил Ефремов сыграл упыря в новом сериале "Вампиры средней полосы". Сериал выйдет на видеосервисе Start.
В сюжете сериала "Вампиры средней полосы" история обычной вампирской семьи из Смоленска.
Михаил Ефремов сыграл в проекте деда-вампира Славу, который является главой династии упырей. Отмечается, что на эту роль рассматривали Юрия Стоянова.
Ранее мы сообщали о том, что семья погибшего в ДТП с Ефремовым водителя высказалась о наказании для артиста.
Видео:Start/YouTube
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