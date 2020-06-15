Они отказываются брать деньги.

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым водителя высказалась о наказании для артиста. По словам адвоката семьи Сергея Захарова Александра Домбровинского, пострадавшие согласятся с тем наказанием, которое запросит прокурор. Об этом пишет издание "Подъём".

Мы пришли к выводу, что справедливым будет тот срок, который назовет прокурор. Александр Домбровинский, адвокат

Он отметил, что представители Михаила Ефремова не связывались с семьёй погибшего Сергея Захарова, однако им звонил известный актёр Сергей Гармаш и просил о встрече. Домбровинский рассказал, что семья готова встретиться и выслушать всех, но при этом денег ни от кого брать не собирается.

Ранее Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения.

Видео: СК РФ